ГК «Титан» обязали раскрыть информацию по кремниевому заводу

Группа компаний «Титан» и ее дочернее предприятие – ЗАО «НПО «Силарус» - а также власти Новоуральска обязаны предоставить независимой экспертной комиссии документацию по планируемому строительству кремниевого завода в Новоуральске. Об этом сообщает Накануне.RU.

Соответствующее обязательство обусловлено требованием закона, поскольку общественная организация «Гражданин Урала» получила право на проведение общественной экологической экспертизы (ОЭЭ) проекта завода.

«Гражданин Урала» подал заявление на проведение ОЭЭ и документ прошел государственную регистрацию в установленный законом срок, сообщается в пресс-релизе организации. Это независимая экспертиза – по закону, она проводится до проведения государственной экологической экспертизы или одновременно с ней», отмечает Накануне.RU.

Экспертиза продлится 30 дней. Ее проведет комиссия во главе с академиком Российской академии естественных наук и Академии промышленной экологии Владимиром Кузнецовым. Кроме него, в состав комиссии войдут доктора и кандидаты наук, врачи.

Напомним, общественная организация «Гражданин Урала» не первый месяц добивается от ГК «Титан» открытия данных по строительству кремниевого завода. Активисты подозревают, что при строительстве завода, который относится к первому классу опасности, не будут соблюдены все необходимые нормы безопасности. Историю выступлений экологов и общественников также вспоминает Накануне.RU.

В настоящее время извещения о начале экспертизы «Гражданин Урала» направил администрации Новоуральска и компании «Силарус». При этом найти заказчика строительства не удалось — «по адресу регистрации в Новоуральске находится пустая комната переговоров бизнес-инкубатора «Новоуральский», а входящая документация копится на стойке администратора».

В любом случае, отмечает Накануне.RU, тот факт, что активисты добились права на проведение независимой экспертизы, означает точку в долгой истории противостояния. Далее ситуация будет развиваться по одному из сценариев: «либо «Силарус» открывает информацию и дает ответы на многочисленные вопросы общественности, либо расписывается в собственной несостоятельности, равно как и неподготовленности своего проекта и косвенно подтверждает все опасения, высказанные ранее экологами».

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